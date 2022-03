A aglomeração de pessoas na noite de segunda-feira (28), nas ruas do Largo da Ordem, em Curitiba, terminou em confusão e a Polícia Militar (PM) teve que usar gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. A vida noturna e as festas em bares e restaurantes do Largo da Ordem costuma atrair a população o ano todo, principalmente nos fins de semana. O movimento costuma se intensificar no carnaval. As equipes da PM realizam a Operação Carnaval, que vai até esta terça-feira (1.º).

Conforme explicou a PM, equipes de policiais que estavam no Largo perceberam o início de uma briga envolvendo um grupo de pessoas. Foi quando a confusão começou. “Rapidamente, formou-se um tumulto que exigiu ações policiais. Mesmo hostilizados com o arremesso de pedras, garrafas e danos ao patrimônio público que atingiram viaturas, os policiais militares, fazendo uso de equipamentos menos letais, obtiveram êxito em conter e dissuadir os envolvidos”, disse a PM ao portal G1 Paraná.

A PM também informou que a atuação dos policiais foi registrada em Boletim de Ocorrência (B.O.). “Não foram constatados feridos ou realizadas prisões durante a madrugada. A Operação Carnaval prossegue normalmente nesta terça-feira (1.º)”, explicou a corporação.

Ainda segundo a polícia, só na noite de segunda-feira a PM recebeu mais de 20 chamados de perturbação do sossego na região. As reclamações foram pelo aplicativo 190.

