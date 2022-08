Augusto Cury, Luiza Helena Trajano, Cláudia Costin, Gabriel Chalita, Cristovam Buarque e outros nomes de várias áreas do conhecimento têm um encontro marcado para falar de Educação nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro, em Curitiba. O III Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação, promovido pelo Instituto Casagrande, será realizado no Shopping Novo Batel e já está com inscrições abertas.

Com expectativa de receber mais de 100 mil participantes, tanto no evento presencial, quanto no on-line, esse é o maior congresso educacional do país e tem, ainda, na lista de nomes confirmados, a ex-presidente do Inep, Maria Inês Fini, a presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, o ex-ministro de educação, Renato Janine, o escritor, roteirista e dramaturgo Walcyr Carrasco, entre outros.

Para Renato Casagrande, Presidente do Instituto Casagrande, o evento é uma oportunidade para gestores, professores e educadores de instituições públicas e privadas de ensino debaterem temas fundamentais para a Educação brasileira. “O Brasil é um país extenso e com realidades e experiências educacionais muito diversas. Então, promover um evento que congregue pessoas de todas as regiões do país é importante para compartilhar experiências exitosas e debater soluções inovadoras”, afirma.

Segundo ele, enquanto 2022 é um ano de transição e recuperação entre os modelos que precisaram ser adotados durante a pandemia e a volta às aulas presenciais, 2023 tende a trazer uma nova fase para o ensino, com a implementação dos conhecimentos e experiências adquiridos ao longo da pandemia. “Por isso trouxemos esse tema para o nome do congresso”, justifica Casagrande.

Dividido em dois segmentos, um voltado ao ensino público e outro ao ensino privado, o Congresso tem como foco justamente a agenda educacional do período pós-pandêmico. Na programação estão previstos o Fórum Nacional de Gestores de Escolas Privadas, o Fórum Nacional de Gestores da Rede Pública de Ensino, o Fórum Nacional de Escolas Confessionais, o Fórum de Prefeitos e Dirigentes Municipais de Educação e a Mostra de Soluções e Tecnologias Educacionais, além de missões técnicas em Instituições Educacionais de Curitiba.

Um leque variado de assuntos para um congresso que reúne representantes das principais marcas do setor no país. A coordenadora de marketing Fernanda Baggio, da Aprende Brasil Educação, patrocinadora do evento, explica que esse é um momento importante para debater novos rumos para o ensino brasileiro.

“Depois de dois anos de pandemia, é indispensável voltarmos a trocar com nossos colegas a respeito do que podemos fazer para garantir às nossas crianças uma Educação cada vez melhor”, afirma. A marca leva para o evento o portfólio completo de soluções educacionais, com destaque para o Letrix, que ganhou força após o fechamento das escolas por ser um programa voltado para crianças que não aprenderam a ler e escrever na idade certa.

Há uma longa lista de palestrantes já confirmados. “O Instituto Casagrande vem congregando os maiores educadores brasileiros e convidados internacionais. Para esse evento presencial, decidimos trazer muitos desses grandes educadores, mas também personalidades com forte atuação no segmento educacional, na cultura e na política, por exemplo”, finaliza.

>>> Inscrições podem ser feitas direto no site do evento!