A entidade Socorro aos Necessitados, mantenedora do Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, em Curitiba, promove em outubro o Congresso Brasileiro das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com o tema “ILPI, uma instituição social ou de saúde?”.

O evento será on-line, nos dias 7 e 8 de outubro de 2021, e a inscrição pode ser feita no site do congresso, por meio de uma contribuição social a partir de R$ 35,00. São esperados cerca de mil profissionais da área da saúde, da assistência social, empreendedores e comunidade em geral para debater sobre a realidade do serviço no Brasil.

Segundo a organização, entre os temas que serão apresentados por especialistas de diversos estados brasileiros estão “Onde viver a velhice?”, “ILPI e a liberdade protegida”, “Equipe multiprofissional de assistência”, “COVID-19 nas ILPI”, “Cuidados Paliativos”, entre outros.

Ainda de acordo com os organizadores, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) aponta que há no Brasil cerca de 3.548 instituições de longa permanência, onde moram cerca de 83.870 idosos. Destas instituições, 65,2% são filantrópicas, 6,6% são públicas e 28,2% são privadas.

Um outro estudo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), em parceria com o Ipea, conforme divulgado pela assessoria do congresso, informa que no Paraná apenas nove instituições paranaenses são públicas, o que corresponde a 3,9% das 229 ILPI do estado.

Mais informações sobre o congresso e as inscrições podem ser obtidas nos telefones (41) 3266-3813 ou (41) 98898-2384 (whatsapp). Há também o e-mail marketing@socorroaosnecessitados.org.br.

A instituição Socorro aos Necessitados fica no Tarumã, em Curitiba, na Rua Konrad Adenauer, 576. O local é uma instituição filantrópica sem fins econômicos que atua desde 1921 em todo o Paraná. A equipe de colaboradores é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeuta, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêuticos entre outras especialidades. A missão da instituição é garantir o exercício dos direitos humanos e oferecer qualidade de vida, proteção, dignidade e respeito às pessoas sob sua responsabilidade.