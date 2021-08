Horas agradáveis ao lado da natureza, família e conhecimento para os pequenos. Assim os pais buscam proporcionar aos filhos alguns momentos de descontração após a correria da semana. As opções nem sempre são perto de Curitiba, mas existem lugares que unem a proximidade com todos os tipos de bolso.

Fazendas, riachos e espaços dedicados aos animais, aproximando aos visitantes a vida do campo. Confira cinco dicas de visitas para curtir e aprender, pois conhecimento nunca é demais.

1 – Rancho Caminho das Águas

Rancho Caminho das Águas. Foto: divulgação.

No Rancho Caminho das Águas, na Colônia Murici de São José dos Pinhais, mais que se divertir, as visitas têm foco educativo. Além do contato com os animais típicos das fazendinhas, é possível interagir com pequenos animais e ver de perto as plantações de orgânicos. No Rancho também dá para conhecer de perto a vida das abelhas (todas sem ferrão), fazer passeios de cavalo, tirar leite das vacas e até mesmo acampar!

Os pacotes de visita à fazendinha variam em média de R$ 60 para meio período (com uma refeição incluída) a R$ 100 o período integral (que inclui almoço e dois lanches). Contudo, há também pacotes especiais para escolas e grandes grupos. Os alimentos servidos no Rancho são orgânicos e produzidos na cozinha do local, pela vó Nena. Crianças até 4 anos não pagam, e de 5 a 10 anos, pagam metade do valor. Para visitar, é necessário agendar previamente.

Onde fica: Rua São Josemaria Escrivá, 3458, Colônia Murici, São José dos Pinhais.

Reservas: 41 99169-2545

Saiba mais: www.ranchocaminhodasaguas.com

2 – Fazendinha Vereda

Na Fazendinha Vereda, localizada em Almirante Tamandaré, são 35 tipos de bichos, somando mais de 350 animais, e muitos deles podem ser acariciados pelos visitantes. São porcos, cavalos, vacas, emas e muitas aves, que podem ser alimentados com saquinhos de ração disponíveis no local.

Nas sextas-feiras os visitantes podem levar seus próprios alimentos para fazer piquenique, e usufruir de toda a estrutura, que conta com mais de 150 mil metros quadrados de área. Além dos animais, é possível brincar no parque de infláveis, nos pula-pulas e balanços. Há também dois trens, um deles o tamborzinho, em que as crianças podem circular pela fazendinha, e uma jardineira, puxada por um trator, que leva os visitantes para além dos limites da propriedade.

Mapa da Fazendinha Vereda. Imagem: divulgação.

Nos sábados e domingos o piquenique não é permitido. No entanto, o local oferece almoço com buffet caseiro por quilo (R$ 59,90/kg) das 12h às 14h30. O valor para usufruir do espaço é de R$ 50 (adultos e crianças acima de 5 anos), e R$ 35 (crianças de 3 a 5 anos), e é possivel ficar das 11h às 17h. São cobrados à parte os passeios de pedalinho (R$ 25 para 3 pessoas) e de cavalinho (R$ 10 por pessoa).

Onde fica: R. Pedro Antoniacomi, 120, Almirante Tamandaré.

Reservas: (41) 9191-7722

Saiba mais: www.fazendinhavereda.com

3 – Cantinho do Mato Gastronomia

Caminho do Mato Gastronomia. Foto: divulgação.

Com a proposta de aliar boa gastronomia ao lazer em meio à natureza, o Cantinho do Mato Gastronomia conta com espaços pensados nos pequenos, como o parquinho, e também com animais que podem ser vistos de pertinho. Entre os bichos, estão cabritos, coelhos, patos, galinhas e até pavões.

O almoço custa R$ 75 por pessoa, e inclui entrada, prato principal e sobremesa (bebidas cobradas a parte). Porém, crianças com menos de 6 anos não pagam, e de 6 a 10 anos pagam meia. O horário de funcionamento da fazendinha é das 11h às 18h.

Onde fica: Fazenda Rio Grande, na Rua Francisco Ferreira da Cruz 5010, Eucaliptos.

Reservas: (41) 9999-1973

4 – Ponyland

Ponyland, em Witmarsum. Foto: divulgação.

Ainda na lista de fazendinhas, na Ponyland, em Witmarsum, as estrelas são os pôneis, queridinhos da criançada. O local abre somente aos sábados, domingos e feriados nacionais, das 10h às 18h, e a entrada custa R$ 10 por pessoa (crianças até 3 anos não pagam). Além dos passeios nos pôneis e cavalos, há passeios de trator até a cachoeira e também pedalinho e pescaria. As atividades custam de R$ 15 a R$ 35 reais por pessoa.

A propriedade não trabalha com reservas. Desta forma, a dica é chegar cedo, já que há limite de visitantes. O restaurante serve buffet (R$ 65/kg) e há mesas ao ar livre.

Onde fica: Avenida Ernesto Geisel Colonia Witmarsum, Palmeira.

Saiba mais: www.facebook.com/PonylandBrasil

5- Vila dos Animais

Vila dos Animais. Foto: divulgação.

Uma das primeiras fazendinhas, inaugurada em 2006, a Vila dos Animais foi pensada para que escolas e famílias tenham acesso direto, por meio de atividade lúdicas como acariciar e alimentar animais, andar a cavalo, colher ovos, ordenhar a vaquinha e participar de gincanas temáticas. Atualmente, a fazendinha oferece dois formatos de entretenimento: piquenique às quartas e atividades diversas aos sábados e domingos.

Nas quartas, o piquenique começa às 13h30 e vai até as 16h, e é preciso comprar o ingresso antecipadamente. O valor é de R$ 45 por pessoa (crianças até 3 anos não pagam) e inclui o lanche e atividades como dar folhas aos coelhos e o passeio de pônei.

Já aos fins de semanas e feriados, a entrada é a partir das 10h, e as atividades seguem ao longo do dia até as 17h. Entre elas, estão a ordenha das vacas, o passeio de pônei e o pesque e solte. O custo é de R$ 45 (crianças entre 3 e 5 anos e idosos acima dos 60 anos pagam meia), e a alimentação é paga à parte, com oferta de almoço no formato buffet e café colonial (em ambos o valor é de R$ 65/kg).

Onde fica: Rua Cantídio da Silva, S/Nº – Bairro Cacaiguera – Campina Grande do Sul/PR.

Reservas: 41 99186 5872 ou contato@viladosanimais.com.br