Um lugar protegido por santos e santas, com uma população de quase 60 mil pessoas, apoiadas na fé em São Brás e São João para proteger curitibanos e turistas, estes que vêm de todos os cantos do mundo para visitar a região noroeste de Curitiba. Orleans, Cascatinha, Botiatuvinha, Riveira, Lamenha Pequena, São João, Santa Felicidade e São Braz, são os bairros que formam o Conselho Comunitário de Segurança do São Braz (Conseg), considerado um dos mais ativos da capital paranaense.

Com características bem diferentes, os oito bairros que fazem parte do Conseg São Braz, lutam por melhores condições de segurança, tendo o tráfico de drogas, a falta de radares nas vias expressas e a constante ameaça de “flanelinhas” em vias importantes, como problemas a serem solucionados. Aliás, uma novo Batalhão da Polícia Militar (PM), é um dos sonhos da comunidade que conseguiu acabar nos últimos anos com a carceragem do 12° Distrito Policial e ajudou na criação da Delegacia do Turista.

Na frente desse importante Conseg, a experiência de um senhor ativo e simpático. Pedro Vidal Filho, 81 anos, entrou em 2022 para a quarta gestão como presidente. Não esconde de ninguém que fica mais preocupado com a segurança da vizinhança do que com a dele própria.

“Eu nunca saí do Conseg, e confesso que penso em segurança o tempo todo. Não podemos deixar somente o assunto para as autoridades, eles têm muito trabalho a fazer. Nós temos que orientar, pedir e reforçar o pedido no policiamento. O nosso Conseg é isso, e temos oito bairros que é preciso ficar atento”, disse Pedro.

Para ficar de olho e não perder o sono, o presidente acredita que mesmo não tendo números altos de violência comparados a outros bairros de Curitiba, algumas medidas de prevenção contra o tráfico de drogas poderiam ajudar no dia a dia as autoridades.

“Sem dúvida, o tráfico é algo que incomoda, pois resulta em todos os tipos de problemas na cidade, como assaltos, roubos e homicídios. A nossa experiência ajuda, mas não coíbe quem deseja praticar atitudes erradas. A nossa relação com a PM e Guarda Municipal é muito boa”, comentou o presidente.

Acabar com os flanelinhas e pedido de EstaR

Pedro Vidal Filho revela que a presença de flanelinhas preocupa moradores dos bairros atendidos pelo Conseg São Braz. Foto: Daniel Derevecki/Arquivo..

Em reuniões do Conseg, alguns pedidos de moradores relatam que mulheres se sentem ameaçadas em algumas avenidas tradicionais como a Manoel Ribas, Toaldo Túlio, Fredolin Wolf e Via Veneto. “Como a profissão não é regulamentada, é mais difícil de coibir. Alguns aumentam a insegurança no bairro e ameaçam as mulheres. Brigo com isso faz tempo, mas é complicado. É feita a denúncia, o rapaz vai embora, e volta um ou dois dias depois”, relatou Pedro.

Ainda na questão trânsito, o Conseg São Braz deseja aumentar a quantidade de EstaR, uma polêmica que deve ser debatida posteriormente. “Reivindicamos faz dois anos no Fala Curitiba, o EstaR na Manoel Ribas. O assunto é sério, pois não conseguimos estacionar, pois os funcionários das lojas ficam o dia inteiro com o carro parado, e não se faz o giro rápido”, explicou o presidente.

Um novo Batalhão da PM

A construção de um novo Batalhão de Polícia em Santa Felicidade, demanda do Conseg São Braz, já foi pedida em reuniões com a prefeitura e governo estadual. O projeto está pronto e o terreno seria doado por uma construtora.

Vale lembrar que reformas na delegacia do 12° DP e a retirada de presos evitou rebeliões que eram constantes com superlotação do local.

Quer participar do Conseg São Braz?

Se você mora nos bairros participantes do Conseg São Braz e quer participar das reuniões do Conseg, entre em contato com o presidente pelo email pedrovidalfilho@yahoo.com