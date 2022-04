Começa nesta terça-feira (12) o trabalho de conserto de três das cinco embarcações que realizam a travessia na Baía de Guaratuba, no litoral paranaense. A empresa responsável pelo serviço estima que as reformas terminem no dia 10 de agosto. Até lá, o tradicional ferry-boat de Guaratuba contará com uma embarcação a menos para realizar o trajeto. Para o feriado da Páscoa, somente quatro barcos estarão disponíveis aos motoristas.

A reforma dos três ferry-boats será custeada pelo governo do Paraná, a um valor de R$ 36 milhões, em um contrato assinado em caráter emergencial pela prestadora de serviço e o Poder Executivo.

Ao portal G1, o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Alexandre Castro Fernandes, afirmou que os barcos possuem 40 anos de uso e passarão por vistorias para que seja comprovada a segurança aos passageiros. Cada uma das embarcações deverá ficar “fora de atividade” por cerca de um mês e meio.

Reclamações constantes

Os problemas no serviço de ferry-boat de Guaratuba não são novidade para os paranaenses. O trajeto, que leva às praias do estado, possui um histórico de filas quilométricas, embarcações à deriva e problemas no atendimento ao consumidor. Em dezembro do ano passado, por exemplo, passageiros que estavam na travessia do ferry-boat entre Guaratuba e Matinhos ficaram à deriva por cerca de uma hora, até a balsa ser salva por outra embarcação.