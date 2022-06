Alunos e professores do Conservatório de MPB de Curitiba voltam a subir no palco do Afina-se para mostrar ao vivo o resultado do aprendizado musical do semestre. De sexta-feira (24) a quarta-feira (29), serão 20 apresentações gratuitas e abertas ao público, na Praça Jacob do Bandolim, no Conservatório e no Teatro do Memorial de Curitiba.

O público poderá apreciar chorinho, samba, viola, acordeon, piano e percussão em várias formações musicais, entre solos, duos, trios, rodas, grupos e coros. O Afina-se integra a programação do Inverno Curitiba.

Realizado sempre aos finais dos semestres letivos, as apresentações do Afina-se foram interrompidas em razão da pandemia da covid-19 e aconteceram de forma virtual nos dois últimos anos.

Para o projeto, alunos de diversos níveis e idades, entre crianças, jovens, adultos e idosos, são orientados pelos professores do Conservatório de MPB para além do instrumento, também cenicamente.

“O Afina-se é uma vitrine que mostra a diversidade de cursos, a qualidade dos nossos profissionais e o talento dos alunos. A presença do público é importante, tem um fator didático”, explicou Mari Lopes, coordenadora pedagógica do CMPB.

Produção profissional

As apresentações semestrais do Conservatório de MPB existem desde 1993, quando o espaço foi inaugurado pela Prefeitura de Curitiba. No início eram alunos de três ou quatro cursos disponíveis na época.

De lá para cá, a grade curricular foi ampliada e sofisticada, proporcionando aos alunos condições de estabelecerem a ponte necessária entre a escola e o ambiente musical profissional.

De cunho artístico-pedagógico, o evento conta com uma estrutura especial de produção, que inclui o aparato de programas impressos, divulgação na imprensa, sonorização, iluminação e contrarregragem.

Uma das alunas de violão, Maria Eduarda Vasconcelos de Souza, de 9 anos, disse estar ansiosa para mostrar o que aprendeu no último semestre. “Vou convidar minha mãe, meu pai, meu irmão e meus avós para me assistirem tocando. Eu já vi a montagem do palco. Assusta um pouco, mas estou treinando bastante. Estou ansiosa”, disse a aluna do curso para crianças com o professor Daniel Fagundes.

Foto: Alex Silveira/Tribuna do Paraná

Afina-se – apresentações de alunos do Conservatório de MPB

ENDEREÇOS

Conservatório de MPB de Curitiba: R. Mateus Leme, 66 – São Francisco

Teatro Londrina – Memorial de Curitiba: Rua Claudino dos Santos, 79 – São Francisco

PROGRAMAÇÃO

24 DE JUNHO

Conservatório de MPB, Auditório Nhô Belarmino

18h30 – Canto popular (show 1) – professora Clarissa Bruns

20h30 – Canto popular (show 2) – professora Clarissa Bruns

25 DE JUNHO

Conservatório de MPB, Pça. Jacob do Bandolim

11h – Prática de Conjunto de Choro – professores Julião Boemio e Lucas Melo

14h30 – Música Tátil – professor Luiz Amorim

14h50 – Flauta transversal – professora Zelia Brandão

16h – Canto popular – professor Joubert Guimarães

26 DE JUNHO

Conservatório de MPB, Pça. Jacob do Bandolim

10h – Violão para crianças – professor Daniel Fagundes

11h – Percussão – Alex Figueiredo

12h – Prática de Conjunto de Samba – Luis Rolim e Gustavo Moro

14h – Acordeon – professora Marina Camargo

14h30 – Baixo elétrico – professor Marcelo Pereira

15h – Violão/Viola caipira/Prática de Conjunto de Música Caipira – professor Rogério Gulin

27 DE JUNHO

Conservatório de MPB, Pça. Jacob do Bandolim

18h30 – Prática de Conjunto de MPB – professor Lucas Melo

19h15 – Bandolim – professor Renan Bragatto

19h30 – Saxofone – professor Raul Valente

19h50 – Cavaquinho – professor Julião Boemio

28 DE JUNHO

Conservatório de MPB, Pça. Jacob do Bandolim

19h20 – Clarinete – professor Jacson Vieira

20h – Violão – professor Fabiano Siveira O Tiziu

29 DE JUNHO

Memorial de Curitiba

19h – Piano para Crianças – Bruna Wasem

20h – Piano – Reginaldo Nascimento

