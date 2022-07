A Receita Federal deve liberar, nesta sexta-feira (22), consulta ao 3º lote da Restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). A consulta deve ficar liberada a partir das 10h, neste link.

Lembrando que os valore serão corrigidos pela taxa Selic, que está em 13,25% ao ano, segundo reunião mais recente do Comitê de Política Monetária (Copom)

Calendário da restituição do IR em 2022

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Consulta ao 3º lote da restituição

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, Consultar Restituição. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

Quem não está na lista pode consultar o extrato da declaração para verificar eventuais pendências. Nesse caso, o contribuinte deverá entrar na página do Centro Virtual de Atendimento da Receita (e-CAC) e verificar se há inconsistências de dados. Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

Onde vai cair o dinheiro da Restituição?

A restituição fica disponível no banco durante um ano. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento da Receita por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.