Começou nesta segunda-feira (7) o programa de consultas públicas Fala Curitiba 2022, com a circulação do veículo Fala Móvel pelos bairros da cidade. Os moradores da capital retiraram as fichas para votar nos temas que querem incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023. Além de fichas que podem ser preenchidas em diferentes locais da cidade, é possível participar pela internet.

As equipes percorreram quatro pontos de Curitiba, entre eles o Terminal Sítio Cercado, a Unidade de Saúde Vila Leonice (Cachoeira), o Centro da Juventude Eucaliptos (Alto Boqueirão) e o Centro de Esporte e Lazer (CEL) Vila Oficinas (Cajuru).

Nesta terça-feira (8), o Fala Móvel e a equipe do programa estarão em outros quatro locais (lista completa abaixo). A programação para a escolha da LDO vai até 31 de março, de segunda a sexta-feira, percorrendo endereços nas dez administrações regionais da cidade.

O Fala Curitiba está dividido em três etapas, que estão alinhadas à legislação. A escolha dos temas para a LDO é a primeira fase. As outras duas estarão relacionadas a outra lei – a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Bairro Novo

A salgadeira e artesã Selma Miras, moradora do Sítio Cercado, preencheu a ficha do programa no Fala Móvel estacionado ao lado do Terminal Sítio Cercado, na manhã desta segunda-feira. “Se você se cala e não participa, não dá para saber o que acha importante para a cidade. Para mim, por exemplo, os temas importantes são proteção à mulher vítima de violência, atendimento às crianças, oportunidades de trabalho e a questão dos animais de rua”, declarou Selma.

Cada curitibano pode participar preenchendo até dez fichas (uma por regional). Em cada uma delas podem ser escolhidos até cinco temas dentre as 59 opções.

Os temas estão relacionados às 15 políticas públicas apresentadas: assistência social; cultura; direitos humanos; educação; empreendedorismo; esporte e lazer; habitação; meio ambiente; obras públicas; saúde; segurança; segurança alimentar e nutricional; trânsito; transporte; urbanismo.

Comunicação

O Imap coordena o programa de consultas em parceria com as administrações regionais e as demais secretarias e órgãos da Prefeitura. “Com a participação, fica mais fácil construir o orçamento da cidade. O Fala Curitiba é uma forma de comunicação direta, aberta e transparente entre o cidadão e a Prefeitura”, diz o presidente do Imap, Alexandre Matschinske.

Ele reforça que a etapa da LDO é a primeira das três fases do programa. “As diretrizes escolhidas representam onde a população espera que a Prefeitura coloque dinheiro no ano que vem. Se você acha que a etapa da LDO não traduz o que você quer para a cidade, participe da etapa da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O Fala Curitiba se estenderá ao longo do ano e é importante a participação em todas as fases”, avisa.

Diva Aparecida Alves, moradora do Sítio Cercado, participou pela primeira vez do Fala Curitiba nesta sexta edição e indicou temas relacionados à segurança. “A violência aumentou depois da pandemia. A gente não pode deixar a casa sozinha mais e tem que ter cuidado até com o celular quando andamos na rua”, relatou.

Fala Curitiba: políticas e temas correspondentes

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência à criança e ao adolescente

Assistência à mulher em situação de violência doméstica/intrafamiliar

Assistência à pessoa com deficiência

Assistência à pessoa idosa

Atenção especial à pessoa em situação de rua

Atendimento a migrantes

Cursos para idosos e adolescentes

Liceus de ofícios

Manutenção de equipamentos sociais

Qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho – SINE

CULTURA

Espaços culturais

Proteção, conservação e promoção do patrimônio histórico, artístico e cultural

Atividades culturais

Incentivo à cultura

DIREITOS HUMANOS

Políticas da igualdade étnico-racial

Políticas de diversidade sexual

Políticas para mulheres

EDUCAÇÃO

Comunidade escola

Educação de jovens e adultos – fase 1

Educação infantil – CMEIs

Ensino fundamental – escolas municipais

EMPREENDEDORISMO

Curitiba empreendedora

ESPORTE E LAZER

Atividades esportivas

Atividade física, lazer e recreação

Equipamentos públicos de esporte e lazer

Políticas públicas para a juventude

HABITAÇÃO

Produção de unidades habitacionais

Regularização fundiária de áreas ocupadas

MEIO AMBIENTE

Câmbio verde

Cemitérios

Educação ambiental

Fiscalização ambiental

Implantação e revitalização de áreas de lazer – praças, parques e bosques

Limpeza pública

Novas energias

Preservação e conservação ambiental

Proteção animal

OBRAS PÚBLICAS

Iluminação pública

Pontes e drenagem

Pavimentação

SAÚDE

Atenção básica

Atenção especializada

Atenção à urgência e emergência

Vigilância à saúde

SEGURANÇA

Ações de prevenção ao uso de drogas

Defesa civil municipal – ações de segurança preventiva

Guarda Municipal

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Armazém da família

Feiras

Hortas urbanas

Mesa solidária

Sacolão da família

TRÂNSITO

Circulação e sinalização de trânsito

Orientação e fiscalização de trânsito

Semáforo

TRANSPORTE

Abrigos e pontos de parada de ônibus

Melhoria do transporte coletivo

Terminais de ônibus

URBANISMO

Fiscalização de obras/comércio

Onde participar do Fala Curitiba – Fase 1 – LDO

Semana de 7 a 11 de março

Terça-feira – 8/3

REGIONAL MATRIZ

Manhã: Feira Livre Rebouças – Rua Nunes Machado, s/nº – Rebouças

REGIONAL CIC

Manhã: Terminal CIC (ao lado da Casa China) – Rua São Severino – CIC

REGIONAL FAZENDINHA/PORTÃO

Tarde: Rua da Cidadania/Terminal Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha

REGIONAL PINHEIRINHO

Tarde: Unidade de Saúde Fanny/Lindoia – Rua Conde dos Arcos, 295 –Lindoia

Quarta-feira – 9/3

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Manhã: Av. Dr. Eugênio Bertolli, 3315 (em frente ao Supermercado Civis) – Lamenha Pequena

REGIONAL TATUQUARA

Manhã: Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100 – Tatuquara

REGIONAL BOA VISTA

Tarde: Terminal da Barreirinha – Av. Anita Garibaldi, 4100 – Barreirinha

REGIONAL BAIRRO NOVO

Tarde: Estação Tubo Osternack – Rua Guaçuí x Rua Eduardo Pinto da Rocha – Ganchinho

Quinta-feira – 10/3

REGIONAL BOQUEIRÃO

Manhã: Praça Santa Rita (Alfredo Hauer) – Rua Padre Dehon x Rua Frei Henrique de Coimbra – Hauer

REGIONAL CAJURU

Manhã: Mercado Regional Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 1880 – Cajuru

REGIONAL MATRIZ

Tarde: Bondinho – Av. XV de Novembro, s/nº – Centro

REGIONAL CIC

Tarde: Rua João Dembinski x Raul Pompeia (em frente à Ótica Popular) – CIC

Sexta-feira – 11/3

REGIONAL FAZENDINHA/PORTÃO

Manhã: Centro de Esporte e Lazer (CEL) Arthur Bernardes – Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, 850 – Vila Izabel

REGIONAL PINHEIRINHO

Manhã: Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Tarde: Av. Manoel Ribas, 6261 (em frente ao Colégio Imaculada Conceição) – Santa Felicidade

REGIONAL TATUQUARA

Tarde: Estrada Delegado Bruno de Almeida, 7990 (em frente ao posto de gasolina) – Caximba