A Receita Federal abre a partir das 10h desta quinta-feira (23) a consulta ao 2º lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2022. No Paraná foram contemplados 253.255 contribuintes, com valor total de crédito de R$ 295.730.798,52. O lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores.

Do total de contemplados, 9.458 são contribuintes contemplados com restituições residuais. O crédito residual total a ser pago no lote é de R$ 8.891.092,84.De acordo com a Receita, os valores serão creditados no dia 30 de junho, na conta bancária informada na Declaração de IR, dos contribuintes contemplados.

Como consultar restituição?

Para saber se foi contemplado, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, e clicar no menu Imposto de renda e depois em Consultar Restituição

A página ainda apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Se tiver alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que estejam equivocadas.

Onde o dinheiro será depositado?

O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Calendário de pagamentos de restituição do IR 2022:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Pantanal Juma atira nos pés de Jove Loterias Veja o resultado das loterias desta terça-feira! Inverno Chegou Veja como será o primeiro dia de inverno em Curitiba Além da Ilusão Lorenzo declara seu amor por Letícia