A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste anual nas tarifas de energia elétrica da Companhia Paranaense de Energia (Copel) a partir de sexta-feira (24). O reajuste será de 1,58% para consumidores residenciais, o que representa 80% das unidades consumidoras.

+Leia mais! Bêbado bate em carro e mata cinco pessoas da mesma família no Paraná

De acordo com a Copel, o índice de reajuste é o menor registrado no país e que ficou “muito abaixo” da inflação acumulada nos últimos 12 meses, de quase 12%. A companhia reforçou que o abatimento dos créditos do PIS/Cofins na composição da tarifa foram decisivos para o índice ser o menor a nível nacional.

Já para clientes atendidos em baixa tensão, o reajuste será de 2,07%, que basicamente são comerciantes. Na média, a tarifa aumentará 4,90%, que inclui clientes atendidos também em alta tensão, os chamados grandes consumidores.

+Viu essa? Novo binário de Curitiba começa a funcionar na quarta-feira; veja a mudança

Famílias de baixa renda seguem sem pagar a energia, pois participam do programa Energia Solidária. Em maio, 380 mil famílias não precisaram pagar a conta no Paraná.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix