A conta de energia elétrica fica mais barata a partir de quinta-feira (15) em todo o Paraná. A redução média é de 7,2% e vale para todos os clientes da Copel e das demais companhias que operam no Estado. A informação é do governo do Estado.

A redução está sendo possível devido à eliminação da cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incidia em um dos componentes da conta de luz: a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). A medida atende a Lei Complementar 194/22, do governo federal, e orientações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na prática, a redução vale para os consumidores que tiverem a leitura de consumo realizada a partir desta quinta, com efeito nas próximas faturas. O desconto completo deve aparecer na conta de luz com vencimento em outubro.

Essa é a segunda alteração tributária no setor elétrico. Em junho, um decreto do governo do Estado já havia reduzido a alíquota do ICMS sobre a tarifa de energia de 29% para 18%, também como resultado da nova lei federal, o que resultou em redução média de 13,4% a partir daquela data. As duas reduções representam uma queda de 20% na conta de luz no Paraná.