A prefeitura de Curitiba vai decidir, ainda nesta sexta-feira (19), se o decreto que mantém em vigor a “bandeira vermelha” será ou não prorrogado. Publicado na última sexta-feira (12), o decreto 565/2021 entrou em vigor no sábado (13) e tem vigência até domingo (21).

DECRETADO: Curitiba prorroga bandeira vermelha e lockdown. Saiba mais!

Na prática, a bandeira vermelha indica uma espécie de lockdown, com a proibição de atividades e serviços não essenciais. Nesta quinta-feira (18), a taxa de ocupação de leitos do SUS reservados para pacientes com sintomas da Covid-19 chegou a 100% em Curitiba.

No primeiro dia do lockdown, em 13 de março, a secretaria municipal da Saúde registrava mais 31 mortes e 1.262 novos casos de pessoas infectadas. Nesta quinta-feira (18), foram mais 44 mortes e 914 novos casos.

