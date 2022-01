Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado no início da tarde desta quinta-feira (13) no Contorno Leste, em Curitiba. Foram quatro caminhões envolvidos no acidente. O local está com pista molhada por causa da chuva que atinge Curitiba nesta quinta-feira.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o engavetamento ocorreu no quilômetro 108 da BR-116, sentido Sul.

Semana tensa nas estradas

Esta semana está sendo marcada por graves acidentes no trânsito em rodovias que cortam o Paraná. Recentemente, na região de Ponta Grossa, cinco pessoas da mesma família morreram, entre elas três crianças, após o tombamento de um caminhão. Relembre!

