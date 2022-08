Um acidente gravíssimo envolvendo ao menos oito veículos gerou bloqueio e grande congestionamento na altura do quilômetro 109 do Contorno Leste, no limite entre Curitiba com São José dos Pinhais, na região metropolitana. Entre os veículos estão três carretas, que colidiram contra outros cinco veículos, por volta das 09h50 desta terça-feira (02). Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, até por volta das 10h30 não havia previsão de liberação de pista.

O acidente aconteceu próximo à ponte do Rio Iguaçu e, apesar da gravidade da colisão, apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves e precisou ser atendida pelos Bombeiros. Até por volta das 10h30 eram registrados pelo menos 6 quilômetros de congestionamento. Também havia lentidão na pista contrária, sentido sul, por causa dos motoristas curiosos que diminuíam a velocidade ao passar pela região.

No local, há galões com produtos corrosivos e de limpeza automotiva espalhados pela pista. As equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na limpeza da via.