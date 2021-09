O Contorno Sul ficará mais seguro para motoristas e pedestres. O trecho de 14,6 quilômetros, entre as intercessões com a BR-277 (km 587) e a Linha Verde (km 601), vai receber nova iluminação, toda em LED. O edital que dá início ao processo de intervenção foi lançado nesta segunda-feira (27), em cerimônia no Palácio Iguaçu, pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e o prefeito da Capital, Rafael Greca.

O edital segue o Regime Diferenciado de Contratação – RDC, que permite que o projeto e a execução da obra sejam contratados em uma única licitação, pelo menor preço oferecido. A previsão da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), responsável pela obra, é que os serviços comecem em até 120 dias. Por causa do modelo, o valor do projeto não pode ser informado.

“Estamos falando de uma artéria importantíssima para Curitiba e para o Paraná que, sem dúvida, está sobrecarregada. Queremos com essa nova iluminação melhorar o aspecto estético mas, principalmente, garantir segurança aos usuários, reduzindo o número de acidentes, de assaltos e óbitos”, afirmou Ratinho Junior.

O governador destacou que o Estado busca também alternativas para ampliar a capacidade do Contorno Sul – cerca de 60 mil veículos usam o trecho diariamente, sendo que aproximadamente 30% são ônibus e caminhões. Entre as ações projetadas, disse ele, estão a construção de corredores ligando Mandirituba a São José dos Pinhais e Araucária à Fazenda Rio Grande. “Tudo isso faz parte de uma nova função da Comec, de resgatar a capacidade de planejar, projetar e executar do órgão, de pensar a Região Metropolitana de Curitiba de fato”.

Prefeito de Curitiba, Rafael Greca lembrou que a via corta bairros populosos, como a Cidade Industrial de Curitiba (CIC), e é ligação direta com a região Sul do município, polo industrial da Capital. “Essa obra configura a modernidade do governo, de pensar a Grande Curitiba como uma cidade só. O Contorno Sul passa a ter mais luz e gastar menos energia, já que a nova iluminação será em LED”, disse.

O reforço na iluminação vai contemplar, além das pistas principais, as vias marginais, interseções, ramos de acesso e dispositivos de transposição em desnível (viadutos, trincheiras e passarelas). A contratação prevê ainda a instalação de alguns dispositivos de segurança rodoviária como barreiras de concreto, necessários para garantia de segurança dos usuários da rodovia em relação aos postes e dispositivos que serão instalados.

“É a primeira contratação por RDC da Comec, que com o governador Ratinho Junior passou a executar grandes projetos e grandes obras”, afirmou o diretor-presidente da Comec, Gilson Santos. “Uma obra estruturante e inovadora, que fará toda a diferença em Curitiba”, acrescentou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega.

Acidentes

De acordo com levantamento da Prefeitura de Curitiba, 16 pessoas perderam a vida no Contorno Sul em 2020, três a mais do que em 2019 – é a rodovia da Cidade com o maior número de mortes em decorrência de acidentes de trânsito no ano passado. O número é o dobro das ocorrências registradas no Contorno Leste, a segunda da Capital mais perigosa do ranking.

O levantamento revelou ainda que os acidentes estão concentrados entre 18 horas e 22 horas (36,5% do total). “Por isso a necessidade desta iluminação nova. Queremos garantir a segurança dos indivíduos”, ressaltou Ratinho Junior.

Segundo a Associação das Empresa da Cidade Industrial de Curitiba (Aecic), a região do Contorno Sul abriga 16 mil empresas, 80 mil funcionários e tem uma população fixa estimada em 220 mil habitantes. “Passamos a contar com um apoio muito importante, reduzindo o risco de acidentes e mortes”, disse o presidente do órgão, Alaídes Francisco de Oliveira.

