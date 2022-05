No dia 31 de maio acaba o prazo para a declaração do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física). Aqueles que fizerem a declaração nas próximas semanas podem destinar um percentual de até 3% para o FIA (Fundo da Infância e Adolescência) Estadual e, assim, contribuir com diversos projetos sociais, como o Aprova, desenvolvido pela Gerar, instituição sem fins lucrativas com sede em Curitiba.

Para isso, o contribuinte que acessa o formulário completo de declaração deve selecionar o fundo para o qual prefere direcionar sua doação. Depois disso, é preciso enviar o comprovante para a entidade (leia mais abaixo).

O Aprova será desenvolvido em 14 municípios e pretende atingir mais de 1 mil jovens. Este ano, as atividades já começaram em quatro municípios: Maringá, Foz do Iguaçu, Campo Largo e Ponta Grossa.

O objetivo do projeto é atender alunos entre 14 e 18 anos da rede pública estadual do Paraná que apresentem dificuldade de aprendizagem, ou ainda que desejem retomar os estudos e finalizar a educação básica, entrar no ensino superior e potencializar seu desenvolvimento pessoal. Dessa forma, será uma maneira de combater, também, a evasão escolar.

De acordo com a gerente de projetos da Gerar Elizete Drevinski, a destinação do imposto para o Aprova é uma chance de o contribuinte saber exatamente para onde o recurso está indo, sem aumentar em nada aquilo que já é necessário recolher. “Pedimos às pessoas que avisem seus contadores sobre a intenção de destinar recursos ao FIA Estadual e marquem no formulário da Receita a doação para o FIA Estadual”.

Passo a passo de como destinar

1 – Baixar o Programa Gerador de Imposto de Renda e preencher a declaração;

2 – Após concluída, seguir no “Menu” em “Resumo da Declaração” e escolher a opção “Doação Diretamente na Declaração – ECA”;

3 – Clique em “Novo” e escolha no “Tipo de Fundo” a opção “Municipal/Distrital”, então digite o valor a ser doado;

4 – Para a emissão do DARF, na opção “Imprimir” você deve escolher “DARF – Doações Diretamente na Declaração – ECA” e recolher no banco até o dia 29/04/2022.

5 – Depois de fazer a declaração, escolher o FIA Estadual é fundamental enviar o comprovante para a entidade que você quer destinar. No caso da GERAR, isso pode ser feito através de uma foto encaminhada para o seguinte WhatsApp (41) 99163-8707 ou pelo email elizete@gerar.org.br.

Mais informações na página: https://aprovasocial.webflow.io/