O lucro líquido de 3,9 bilhões da Companhia Paranaense de Energia (Copel) em 2020 se refletiu também no bolso de seus funcionários. O recorde no caixa resultou no valor mais mais alto já pago pelo plano de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da empresa a seus colaboradores.

Cada um dos cerca de 6,6 mil funcionários concursados vinculados à Copel até dezembro de 2020 teve direito a R$ 60,3 mil de PLR. O valor líquido, descontado imposto, foi de R$ 46,8 mil já depositado nas contas dos trabalhadores em duas parcelas.

“Os resultados financeiros apresentados pela Copel no ano de 2020, os maiores da história da empresa, além do cumprimento de metas estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), resultaram na PLR paga em 2021”, limitou-se a dizer a direção da companhia de energia em resposta às perguntas feitas pela Gazeta do Povo.

Os 3,9 bilhões de lucro da Copel em 2020 são quase 90% maiores do que o lucro registrado em 2019. Naquele ano, a companhia de energia registrou lucro líquido de R$ 2,06 bilhões em seu balanço.

O lucro recorde do ano passado, que proporcionou a PLR de R$ 60,3 mil a cada servidor da Copel em 2021, ocorreu mesmo com o cenário da pandemia, em que diversos setores econômicos foram afetados negativamente. “Na pandemia, a Copel segue garantindo aos seus clientes condições especiais de pagamento em todos os momentos”, argumenta a empresa sobre como vem conseguindo bons resultados.

Em relação a investimentos, a companhia afirma que vai fechar 2021 com um leve aumento de aproximadamente 2,5% na modernização da rede de energia elétrica de todo o estado. “Em 2020, a Copel manteve seu cronograma de investimentos em todo o Paraná e seus programas de modernização da rede de energia. Ao todo, foram investidos R$ 1,852 bilhão. Em 2021, estão sendo investidos R$ 1,9 bilhão”, afirma a companhia.

Copel está com PDV aberto

Semana passada, a Copel abriu um Plano de Demissão Voluntária (PDV) para enxugar o quadro de funcionários e reduzir em R$ 83,4 milhões por ano seus custos a partir de 2022. Segundo comunicado da companhia ao mercado, 350 funcionários estariam aptos a aderir ao PDV.

Esses funcionários demissionários devem vir da Copel Telecom, braço de telecomunicações da empresa de energia que foi vendido em novembro de 2020 ao grupo paulista Bordeuax Fundo de Investimento. A negociação foi validada por órgãos reguladores nesse ano, mesmo assim a Copel continuou com os 350 servidores da Copel Telecom em seu quadro de funcionários, que agora terão se desligar da empresa.

Nesta semana a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou uma nova bandeira tarifária na conta de luz, chamada de bandeira da crise hídrica. Na prática, haverá cobrança extra de R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora consumidos (kWh). A previsão é que a sobretaxa dure até abril do ano que vem. A taxa anterior, da bandeira vermelha nível 2, era de R$ 9,49. Assim, a cobrança extra subiu 49,63% e deve ter impacto de 6,78% no valor final da conta de energia.

Reportagem recente da Gazeta do Povo mostrou que nos últimos cinco anos, considerando junho de 2016 a julho de 2021, e já com a inclusão da bandeira tarifária vermelha, a tarifa de energia elétrica subiu 49,55%. A inflação no período foi de 22,98%. Portanto, houve um aumento real de 21,61%.

