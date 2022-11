Um vídeo que circula pela internet mostra o Coronel Hudson Teixeira, comandante da Polícia Militar (PM-PR), afirmando que estava prevaricando durante as negociações com bolsonaristas que bloqueavam, ilegalmente, um trecho da PR-151, na região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. As informações foram divulgadas pelo Boa Noite Paraná, da RPC, na noite desta quarta-feira (02).

+Leia mais! “Sheik dos Bitcoins” é preso pela Polícia Federal em Curitiba

No vídeo, o Coronel aparece negociando com manifestantes dizendo o seguinte: “Nós temos tendo o bom senso de permitir que permaneçam do lado direito, e o lado esquerdo seja liberado para que a gente não tenha que, a partir de agora, que já era pra ter acontecido a partir de ontem, os veículos que estão parados serão notificado. Isso é o que a gente não gostaria de fazer e não quer fazer. A ordem que nós temos é para desobstruir totalmente a via, e a gente tá tentando fazer um desbloqueio parcial demonstrando a boa vontade de vocês e boa fé nossa também para garantir as pessoas o direito de ir vir. Corre o risco da Polícia Militar está prevaricando, nós não estamos cumprindo uma ordem judicial, na verdade a gente está prevaricando, já deveríamos ter feito”, disse Hudson no vídeo apresentado no Boa Noite Paraná.

+Leia mais! Mega Outlet na grande Curitiba anuncia data para sua inauguração!

E aí, comandante?

Em um vídeo gravado para a reportagem da RPC, o comandante Hudson Teixeira disse que “tem a responsabilidade de prezar pela segurança de todos no estado”. Ele afirmou que poderia acabar com a manifestação a qualquer momento, mas que isso demandaria do uso da força policial. Veja:

“Eu consigo a qualquer momento, se eu fizer uso da força. Só que eu tenho responsabilidade, estou cumprindo a ordem que a justiça que determina dentro de uma proporcionalidade, eu estou prevaricando no momento em que eu não faço o desbloqueio total da rodovia, que não consigo sem o uso da força, eu não consigo sem lesionar pessoas, eu não consigo fazer isso dessa forma”, disse o comandante em entrevista ao Boa Noite Paraná desta quarta-feira.

>>> ASSISTA AO VÍDEO NA INTEGRA