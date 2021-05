O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Teixeira, foi diagnosticado com covid-19 e internado no Hospital da Polícia Militar. Ele chegou ao local na manhã de terça-feira, desde quando recebe cuidados da equipe.

+Leia mais! Com casos ativos em alta, Curitiba define nesta quarta-feira se prorroga ou não bandeira laranja

Segundo o boletim médico da Diretoria de Saúde da Corporação, divulgado pela Polícia Militar do Paraná, “o coronel apresenta bom estado geral, sem necessidade de ventilação. Outras informações, por serem dados dados clínicos privados do coronel, não serão repassadas pela Corporação, as quais estão sendo informadas a ele e seus familiares”, disse o boletim médico.