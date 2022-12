Equipes de resgate que trabalham na busca de vítimas do deslizamento da BR-376, em Guaratuba, estão há quatro dias no local. No último boletim divulgado pelo gabinete de crise, não foram mais encontradas novas vítimas ou veículos na região.

O Corpo de Bombeiros encerrou a busca por vítimas. Uma equipe continuará no local, com uma viatura de combate à incêndio e resgate, para trabalhos preventivos.

A Polícia Científica do Paraná concluiu a busca ativa por todos as pessoas que haviam sido dadas por desaparecidas com relação ao incidente. No total, foram recebidas 22 ligações nos números indicados desde o começo da operação com diversas informações e 15 pessoas foram encontradas em outros contextos não relacionados ao deslizamento.

Até o momento foram constatadas 14 pessoas envolvidas diretamente no incidente, com dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida. As outras seis pessoas conseguiram escapar dos veículos sem precisar de atendimento. Esses são os números oficiais.

Seguindo as mesmas informações divulgadas anteriormente, foram removidos do local seis veículos pesados e três veículos leves.

A equipe da concessionária Arteris Litoral Sul mantém os trabalhos na rodovia, realizando a retirada de materiais e efetuando obras de recuperação e recapeamento da pista.

A Polícia Rodoviária Federal e a empresa continuam todos os trabalhos de estabilização das estruturas da rodovia. O trânsito permanece interrompido, sem previsão de liberação.