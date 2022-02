Um homem de aproximadamente 60 anos se afogou após cair do Trapiche da Feira Mar, na Baía de Antonina, na tarde de quarta-feira (02). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pessoas relataram que a vítima teria ido de bicicleta até o trapiche, entrado na água em direção a um barco e, ao chegar, não teria conseguido voltar, afundando e não sendo mais visto.

A primeira informação recebida pelo Corpo de Bombeiros é de que o senhor teria caído de um barco. Até o momento ainda não há informações do local onde a vítima morava, nem sobre a presença de familiares ou a idade exata.

As buscas de profundidade e de superfície iniciaram na quarta-feira, com uso de embarcação e apoio do helicóptero Falcão 08. A procura foi encerrada durante a noite e retomada nesta manhã de quinta-feira (03).

A equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da vítima nesta tarde de quinta-feira, em Antonina.

Oito óbitos da Operação Verão

Este é o oitavo óbito por afogamento em nosso litoral, do início da Operação Verão, 18 de dezembro de 2021, até a data de hoje, 3 de fevereiro de 2022.

Todos os óbitos ocorreram em faixas não protegidas por Guarda-Vidas.

Três óbitos em praia:

21/12/21, Praia de Encantadas, Ilha do Mel. Masculino, 25 anos, de Araucária.

26/12/21, Barra do Saí, Guaratuba. Masculino, 31 anos, de Palmeira.

29/01/22, Praia Central, Guaratuba. Masculino, 26 anos, de Santa Maria do Oeste.

Dois óbito em baía:

01°/01/22, baía de Guaratuba. Masculino, 41 anos, de Curitiba.

02/02/22, baía de Antonina. Masculino, aproximadamente 60 anos.

Sem informações da região de origem até o momento.

Um óbito em cachoeira:

21/01/22, Quintilha, Paranaguá. Masculino, 25 anos, de Paranaguá.

Dois óbitos em rio:

23/01/22, Rio Cascatinha, Morretes.

Masculino, 17 anos, de Quatro Barras. Vítima teve afogamento grave, encaminhado ao Hospital Regional do Litoral e entrou em óbito no hospital em 25/01/22.

01/02/22, Rio Parati, região do Poço de Cruzes, Guaratuba. Feminino, 29 anos, de Guaratuba.

