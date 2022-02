No final da tarde desta segunda-feira (31), o Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de um jovem de 26 anos do mar, no Balneário Caieiras, em Guaratuba. Os bombeiros receberam a informação de que banhistas avistaram um corpo no mar e logo iniciaram as buscas.

A vítima encontrada trata-se de um rapaz desaparecido no mar no último sábado (29), após afogamento. A família do jovem foi informada e realizou o reconhecimento do corpo.

Desde o início da temporada de verão 2021/2022 no Litoral, este é o sexto óbito provocado por afogamento.

