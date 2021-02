O corpo de um jovem de 20 anos, morador de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi localizado por pescadores por volta das 8h15 desta segunda-feira (18), nas proximidades da Ilha do Rato, entre Guaratuba e Matinhos, no Litoral do Paraná. O rapaz estava desaparecido desde a manhã de domingo (17), após ter se afogado no trapiche da Praia Mansa, em Matinhos, local que não é protegido por guarda-vidas. O corpo do jovem foi localizado cerca de 500 metros de distância do local do afogamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas se iniciaram ainda no domingo, logo após a comunicação do desaparecimento. Nesta segunda, pescadores localizaram o corpo e acionaram os bombeiros pelo telefone 193. No local, foi necessário o auxílio da aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Uma equipe com bote inflável fez o resgate e encaminhou o corpo do jovem à Base Náutica em Guaratuba, onde foram acionados o Instituto Médico Legal (IML) e os demais órgãos competentes.

Cuidados no mar

Para o Corpo de Bombeiros, os banhistas acreditam que pelo local ter o nome de Praia Mansa, a região é segura para banho, mas alertam para os riscos ocultos na região como valas, diferença de profundidade e correnteza. Eles ainda ressaltam sobre a importância de procurar locais seguros para banho, que sejam protegidos por guarda-vidas. Cerca de 92 postos de salvamento estavam ativos neste domingo no Paraná

Orientação dos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros orienta que os riscos do mar não estão somente nas ondas e nem sempre são visíveis. A orientação dada por eles é para nadar sempre em faixa protegida por guarda-vidas, delimitada por bandeiras ou windbanners vermelho e amarelo. Outra forma de proteção, é o uso do aplicativo do Corpo de Bombeiros para localizar o posto de guarda-vidas mais próximo para um banho de mar seguro.

Adolescente desaparecida

Uma menina de 14 anos, moradora de Colombo, também na Região Metropolitana de Curitiba, segue desaparecida desde a última sexta-feira (17), após se afogar na prainha ao sul do trapiche da Praia Mansa, em Matinhos. Ela se afogou a cerca de 500 metros de onde o jovem de 20 anos foi localizado nesta manhã de segunda-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros de Matinhos, as buscas seguem diariamente desde a notificação do afogamento.

*Com colaboração de Rodrigo Cunha.