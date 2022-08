O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta quinta-feira (25) dentro de um córrego que passa pelo Parque Barigui, em Curitiba. Quem encontrou o cadáver foi uma equipe de roçada que iniciaria os trabalhos de limpeza do mato do local. As primeiras informações apontam que o corpo está lá há pelo menos três dias.

A polícia foi acionada por volta das 10h e o trecho do parque, na região mais próxima da BR-277, foi isolado para o trabalho de perícia e retirada do corpo. Neste horário o Parque Barigui é bastante movimentado.

O corpo estava em um local de difícil acesso por causa de um barrando e foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros para a retirada do corpo da mulher. Ainda não é possível apontar qual foi a causa da morte, o que deve ser revelado por meio da necropsia.

Segundo informações da polícia ainda não é possível saber a identificação do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. O caso será investigado pela Polícia Civil do Paraná.