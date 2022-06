O corpo do operador de retroescavadeira João Cubis, que estava soterrado num aterro sanitário de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, foi encontrado nesta tarde de segunda-feira (27). O corpo de João Cubis estava desaparecido desde a noite último sábado (25), depois que ele caiu com uma retroescavadeira no barranco de um lixão.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros faziam buscas pela região desde a noite de sábado (25). O local exato onde o corpo foi encontrado ainda não foi divulgado.

O motivo do acidente ainda está sendo apurado pelas autoridades e pela empresa responsável pelo aterro.

Situação do aterro

O Instituto Água e Terra (IAT) relatou que enviou equipes ao local do acidente para avaliar possíveis danos ambientais causados no lençol freático. O órgão informou que está analisando as amostras para obter a conclusão dos resultados.

Já em relação à licença ambiental do local, a empresa solicitou a renovação, realizada a cada dois anos, conforme exigência do órgão ambiental. Ao pedido da empresa, o IAT solicitou complementação e apresentação do laudo geotécnico dessa área.

A empresa, conforme informado pelo instituto, poderia continuar com as operações, por estar em dia com a licença, apesar de estar no prazo de solicitar renovação, o que está sendo analisado pelo IAT.

