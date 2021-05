Uma movimentação de torcedores no Alto da Glória, em Curitiba, assustou motoristas e pedestres que passavam pela Rua Ubaldino do Amaral, nas proximidades do estádio Major Antônio Couto Pereira. Houve relatos de corre-corre de torcedores com pedaços de pau, arrastão e até a suspeita de tiros com arma de fogo. A ocorrência teria sido próximo do meio-dia. Depois de quatro meses, Athletico e Coritiba voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (6), às 17h40, as duas equipes jogam na Arena da Baixada, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a descrição do chamado aberto no sistema da PM traz informações de pessoas trancando a rua, com possível arrastão. Embora traga a descrição de que sejam torcedores de algum dos times da capital, a PM não indica de qual das equipes seriam os suspeitos pelo corre-corre.

A PM ainda informou que três pessoas foram detidas e encaminhadas para o Cartório do Ahú, para assinarem um termo circunstanciado da ocorrência.

Não há mais detalhes de como a confusão começou. Segundo o jornal Meio Dia Paraná, da RPC, há relatos de disparos de arma de fogo, com um torcedor entregando uma capsula de bala para a PM. A reportagem da Tribuna questionou a PM sobre esse fato, mas não houve confirmação até o fechamento da matéria.