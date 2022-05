As ruas próximas ao estádio Joaquim Américo Guimarães (Arena da Baixada), no Água Verde, e algumas vias no bairro Rebouças, poderão ter trânsito mais lento na manhã de domingo (8). A região vai receber a Corrida Sonic 2, prova de rua que faz parte da estratégia de divulgação do filme Sonic 2 e vai reunir crianças e pais. A largada será às 8h em frente da Arena da Baixada.

Haverá bloqueio de trânsito na Rua Buenos Aires com a Avenida Presidente Getúlio Vargas e na Rua Buenos Aires com a Rua Brasílio Itiberê. A previsão é que a corrida termine por volta das 9 horas.

Ruas próximas do estádio também farão parte do percurso, mas não haverá bloqueio de trânsito. Monitores de trânsito vão organizar o fluxo de veículos. Os corredores vão usar apenas uma faixa das ruas.

A corrida vai passar pelas vias Buenos Aires, Presidente Getúlio Vargas, Desembargador Westphalen, Chile, Água Verde, e Doutor Alexandre Gutierrez. Agentes da Setran também vão acompanhar o percurso.

