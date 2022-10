Alterações no trânsito!

Nesta quarta-feira (12), ruas dos bairros Água Verde e Centro, em Curitiba, serão bloqueadas para a realização da corrida The Hardest Run, em prol do Hospital Erastinho. A largada será às 7h na Praça Afonso Botelho (Praçacden do Athletico) e o evento deve reunir 12 mil participantes.

Da praça, os participantes iniciam o percurso pela Rua Brigadeiro Franco e seguem pela Avenida Getúlio Vargas, Rua Westphalen, Rua Chile, Avenida Água Verde, Rua Professor Assis Gonçalves, Avenida dos Estados, Rua Ponta Grossa, Rua Pará, Rua Guilherme Pugsley, Rua Brasílio Itiberê, Rua Bento Viana, novamente Avenida Getúlio Vargas, Rua Ângelo Sampaio, Rua Brasílio Itiberê e Rua Brigadeiro Franco, até o retorno à Praça Afonso Botelho. A previsão de término é às 9h.

Todas as ruas estarão bloqueadas para a passagem dos atletas com desvios para os veículos que serão sinalizados pelos agentes da Superintendência de Trânsito (Setran).