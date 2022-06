Ocorrem neste sábado (18) e domingo (19), em Curitiba, a terceira e quarta etapas das corridas Smart, evento no qual o atleta se inscreve gratuitamente na hora, faz uma corrida ou caminhada de rua de no mínimo 5 km e ao final retira sua medalha. A organização é da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

Serão 200 vagas no sábado e 200 no domingo. As corridas fazem parte do Circuito Adulto de Corridas de Rua, Corrida dos Imigrantes e também da programação do Inverno Curitiba 2022.

A corrida Smart de sábado terá ponto de inscrição no Parque Bacacheri (Rua Rodrigo de Freitas, 277, Bacacheri). A de domingo, no Parque Cambuí (Rua Carlos Klemtz, s/n.º, Fazendinha).

O percurso fica a critério de cada participante. Ele deverá comprovar via app no celular ou relógio o tempo e distância percorridos. As medalhas que serão entregues são as das etapas Ásia e América da Corrida dos Imigrantes, já realizadas na CIC e também no Água Verde. O corredor escolhe qual irá retirar (apenas uma por evento).

“A medalha é apenas um estímulo para o que estamos buscando: fazer com que todos os dias a população saia de casa, deixe o sedentarismo de lado e pratique esporte, não importa qual seja”, afirma o secretário Municipal de Esporte, lazer e juventude Carlos Pijak Jr.

Circuito dos Imigrantes

O Circuito Adulto de Corridas de Rua, Corrida dos Imigrantes tem quatro etapas e a próxima (Europa) está marcada para o dia 13 de novembro, na Regional Santa Felicidade. A Corrida de Revezamento entre Parques, no dia 28 de agosto, também vai valer pontos para o Circuito Adulto e passar por pontos turísticos da capital.

O circuito envolve ainda as corridas infantis, nos 21 de agosto e 18 de setembro.

No final do Circuito de Corridas Curitiba dos Imigrantes adultos e crianças vão poder montar uma mandala, unindo as medalhas de participação de cada etapa.

Inverno Curitiba

O Inverno Curitiba 2022 é uma iniciativa da Prefeitura para promover a cidade como destino turístico e reúne atividades culturais, gastronômicas, de economia criativa, esporte e lazer, de sustentabilidade e inovação dos setores público e privado. A programação começa no dia 15 de junho e vai até 31 de julho.

