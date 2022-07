A etapa primavera da corrida do Circuito das Estações que acontece neste domingo (10), irá provocar alterações no trânsito nos bairros Centro Cívico e Ahú e desvios em 21 linhas de ônibus. Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), terão desvios nos trajetos as linhas:

010-Interbairros I (horário);

011-Interbairros I (anti-horário);

022-Inter 2 (horário);

023-Inter 2 (anti-horário);

176-Parque Tanguá;

181-Mateus Leme;

182-Abranches;

183-JD.Champarral;

184-V. Suiça;

205-Barreirinha;

207-Cabral/Osório;

210-CIC-Cabral;

260-Mal. Hermes/Sta Efigênia;

265- Ahú/LosAngeles;

266-EstribO/Ahú;

272-Paineiras;

274-Sta Gema,

275-F.Noronha/Laranjeiras;

280-Nsa Sra. De Nazaré;

505- Boqueirão/C. Cívico;

702-Caiuá/Cachoeira.

As alterações no trajeto dos ônibus serão das 5h às 10h.

A largada da corrida será às 7h com previsão de término às 8h30, em frente ao Shopping Mueller. A previsão é que 1.200 corredores participem da prova, que possui duas modalidades: 5 e 10 km.

O percurso tem saída da Avenida Cândido de Abreu e continua pelas ruas Inácio Lustosa, Mateus Leme, José Sabóia Cortes, Vieira dos Santos, Francisco Scremin, Coronel Brasilino Moura, José Kormann, José Nicolletti, Capitão Manoel Pacheco da Costa, Plácido Prevedello, Newton França Bittencourt, Doutor Nelson de Souza Pinto, Gregório de Matos, Eurípedes Garcez do Nascimento, Marechal Hermes, Praça Rio Iguaçu, Ernâni Santiago de Oliveira, Papa João XXIII e Aristides Teixeira, até o retorno ao shopping. A modalidade de 5 km também inclui uma passagem pela Rua Albano Reis.

Corrida Rone/BPChoque

Outro grupo, de 14 linhas de ônibus, terá desvios das 5h às 10h, com a realização da 10ª Corrida de Rua Rone/BPChoque neste domingo (10). Nesse período, a estação-tubo Rebouças-Templo Maior ficará desativada.

A corrida tem saída marcada para 7h no quartel central da Polícia Militar no Paraná (PMPR), no Rebouças, e segue em direção ao Jardim Botânico e retorna ao quartel central, totalizando um percurso de 7 km.

As linhas que terão desvios são:

175-Bom Retiro/PUC;

461-StaBárbara;

462-Petrópolis;

463-Solitude;

464-A.Munhoz/Jd.Botânico;

465-Erasto Gaertner,

66-Estudantes;

471-V. SãoPaulo;

472-Uberaba;

475-Canal Belém;

477-V.Macedo via Guabirotuba;

505- Boqueirão/C.Cívico;

702-Caiuá/Cachoeira;

979-Turismo.