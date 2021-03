Em condições precárias de higiene e saúde, uma coruja e uma cadela foram resgatadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde nesta manhã de sexta-feira (12) na Cidade Industrial de Curitiba. O responsável pelos animais foi multado em R$ 8 mil e levado para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para registrar um termo circunstanciado.

A coruja-buraqueira era mantida ilegalmente em cativeiro e apresentava cortes nas asas. Tanto a ave quanto a cadela foram encontrados em precárias condições de higiene e sem assistência veterinária. A ação foi acompanhada pela Guarda Municipal.

Vítimas de maus-tratos, coruja e cadela são apreendidas na mesma casa na CIC. Foto: Divulgação

A ave foi encaminhada para o Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs), onde receberá cuidados de saúde. Após sua recuperação, o Instituto Água e Terra (IAT), do Governo do Estado, deve dar destino ao animal. A cadela recebe cuidados em clínica veterinária contratada pelo município.

“A origem ilegal de animais silvestres mantidos pelas pessoas tem vínculo com a captura irresponsável diretamente na natureza. Quem adquire um animal ilegal fomenta o tráfico, que é um dos grandes responsáveis pela extinção de espécies no Brasil”, disse o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

Desde que foi fundado em janeiro de 2019, fruto de uma parceria com o antigo Instituto Ambiental do Paraná, hoje IAT, o Cafs já recebeu mais de cinco mil animais silvestres. Aproximadamente 43% foram reintroduzidos em áreas naturais e os demais sobreviventes precisaram ser encaminhados para instituições mantenedoras de fauna, como o Zoológico Municipal de Curitiba.