De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Pinhais (Semsa), 74.598 pessoas já foram imunizadas com pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19, ou ainda a dose única. Esse número representa 65,20% da população, a partir de 18 anos, as quais foram imunizadas de acordo com critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS) e seguidos pela Semsa.

Conforme calendário divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, até o final do mês de setembro, toda população acima de 18 anos receberá a primeira dose do imunizante. Esta programação foi definida a partir da média de envio de ao menos um lote de vacina por semana ao Estado, por parte do MS.

Neste momento, Pinhais está com agendamento disponível para o público de 27 anos ou mais, sendo que nas idades entre 25 e 29 anos a estimativa é de que Pinhais vacine 14.318 pessoas. Clique aqui para fazer o seu agendamento!