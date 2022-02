O prefeito de Curitiba Rafael Greca (DEM) e a secretária de Saúde, Márcia Huçulak, chamaram atenção para a importância da vacinação no público infantil, cujo cronograma está em andamento na cidade. Eles reforçaram que as vacinas são seguras, não só para as crianças, mas também para toda população jovem e adulta. “Vacina é vida, Covid é doença que criança alguma merece. Levem os pequeninos às unidades de vacinação”, conclamou o prefeito em suas redes sociais.

O objetivo do município é ampliar o público infantil vacinado. No sábado (5), a Secretaria Municipal de Saúde montou uma estrutura para vacinar 40 mil crianças, mas só 14 mil compareceram. “Pais, responsáveis, vovós e vovôs: levem seus filhos e netinhos para vacinar. Não acredite em ‘fake news’. A vacina é segura e eficaz”, reforçou Huçulak.

Segundo a secretária, a divulgação de notícias falsas sobre vacinas sempre atrapalhou o combate ao coronavírus ao longo da pandemia, mas se intensificou quando chegou a vez de a população infantil ser imunizada.

“Não foi registrado, até agora, um caso sequer de morte de criança ou de alguma reação grave que tenha ligação com a vacina. Hoje, quem mais se interna em UTI é quem não está vacinado. Vacina é proteção”, afirma a secretária.

Ampliação

A SMS ampliou a vacinação contra a covid-19 para as crianças e convocou um novo público para a primeira aplicação durante a semana. A imunização seguirá de forma escalonada por período de nascimento.

Nesta terça-feira (8), serão vacinas as nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro e 8 de fevereiro de 2017. Nestas datas só poderão receber a primeira dose anticovid o público convocado. Crianças das faixas etárias que já foram convocadas e não compareceram na data para a primeira dose deverão aguardar a convocação da repescagem.

Onde vacinar contra covid em Curitiba?

O atendimento para as crianças seguirá em dez Unidades de Saúde exclusivas, das 8h às 17h. Confira os endereços no site Imuniza Já na aba “Locais de vacinação”.

Orientação para a vacinação

A SMS orienta para que os responsáveis façam o cadastro prévio da criança no Aplicativo Saúde Já. Essa ação agiliza o fluxo da vacinação. Crianças acompanhadas pelo SUS de Curitiba já estão cadastradas.

Web Stories