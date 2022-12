As chuvas das últimas semanas na capital fizeram com que o asfalto não aguentasse na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, abrindo um grande buraco na pista sentido Pinhais, esquina com a Rua Engenheiro Farid Surugi, na altura do Ginásio do Tarumã.

Para evitar acidentes, a prefeitura fez um bloqueio parcial da via. O fluxo do trânsito sentido Curitiba-Pinhais está sendo feito em três das quatro pistas. Equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas foram até o local nesta quarta-feira (14) para avaliar o dano e realizar obras emergenciais para garantir a restauração do sistema de drenagem do local.

A previsão é de que o bloqueio aumente nos próximos dias. Isso porque, para iniciar o trabalho de manutenção, a equipe da prefeitura vai preparar o local para garantir segurança para motoristas e também trabalhadores durante as obras. O bloqueio total deve acontecer em um trecho de 300 metros, entre as ruas Engenheiro Antônio Batista Ribas e a Diogenis Ridgley Raciop.

O fluxo sentido Pinhais será desviado temporariamente para uma das pistas do sentido oposto da Avenida Victor Ferreira do Amaral. Para isso, serão abertos acessos aos veículos no canteiro central.

Erosão é maior que o buraco que se formou

Na avaliação das equipes da prefeitura, foi constatado que a força das águas da chuva quebrou a caixa de ligação e tubulação que está a aproximadamente 4,5 metros de profundidade. A tubulação é antiga e acabou não resistindo com a força da água. A galeria pluvial foi comprometida no trecho.

Para corrigir a erosão, será necessário intervir em uma extensão de oito metros da galeria, no sentido da via, além do reparo na pavimentação.