Entre os serviços da Prefeitura de Curitiba oferecidos on-line pelas secretarias e órgãos municipais está a emissão do cartão credencial para estacionamento em vagas especiais para idosos. A emissão do documento é feita na hora, de forma rápida e simples.

>>> Veja a lista de documentos necessários no final do texto

Desde o início da pandemia, a emissão das credenciais para idosos é feita prioritariamente via internet pelo site da Superintendência de Trânsito (Setran) como uma das medidas necessárias para o enfrentamento, prevenção e controle da covid-19. Foram suspensas, temporariamente, a emissão nos postos regionais de atendimento da Setran, nas Ruas da Cidadania.

+ Leia mais: Vacinação contra covid-19 para idosos começa semana que vem no Paraná

Pessoas acima dos 60 anos têm o direito de estacionar seus veículos em vagas especiais demarcadas com a legenda “idoso”. Para isso, obrigatoriamente, devem usar a credencial visível no painel do veículo.

A partir de um convênio entre a Prefeitura e o governo estadual, a base de dados do Detran é utilizada para emissão on-line do documento. O site da Setran encaminha o cidadão para o portal digital de serviços do governo do Paraná para a emissão da credencial de estacionamento para idosos.

Para facilitar o acesso ao serviço aos mais velhos, o portal permite que familiares se cadastrem e façam solicitem o cartão, que é emitido on-line em formato para impressão.

Agendamento on-line

Caso o idoso prefira, há a opção do atendimento presencial com dia e hora marcados na sede da Setran (Rua Benjamin Constant, 157, Centro) pela Agenda On-line de serviços da Prefeitura.

+ Veja também: Aulas presenciais nas escolas particulares de Curitiba voltaram; veja como foi!

O agendamento também é realizado para a emissão da credencial de estacionamento em vagas especiais para pessoas com deficiência. Neste caso, as pessoas com deficiência devem apresentar, além de documentos pessoais (RG, carteira de habilitação, comprovante de residência), declaração médica da deficiência ou laudo médico do Detran.

Para informações gerais sobre o serviço, o interessado de Curitiba entrar em contato com a Central de Atendimento 156 em chat, no aplicativo Curitiba 156 e também pelo telefone 156. Interessados de outros locais, podem entrar em contato pelo telefone (41) 3350-6468.

Regras de uso

A credencial garante o uso das vagas especiais por toda Curitiba, em qualquer veículo, independente de quem seja o proprietário ou o condutor, desde que o cartão esteja sendo utilizado por seu titular.

A credencial não isenta o motorista do pagamento do EstaR (Estacionamento Regulamentado) nas regiões em que ele é cobrado. Desde março do ano passado, o serviço passou a ser digital e o usuário compra créditos por aplicativos de celular ou em pontos de venda físicos. Veja aqui como usar o EstaR eletrônico.

O motorista que estacionar seu veículo nas vagas especiais sem credencial estará sujeito a multa de natureza gravíssima, perdendo sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o valor de R$ 293,47.

Confira a lista de documentos necessários para a emissão do cartão para idosos e para pessoas com deficiência e as regras de uso do serviço.