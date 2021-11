Uma criança de cinco anos precisou de atendimento médico na madrugada deste domingo (14) após ser derrubada pelo pai, em Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A menina ficou em estado grave após bater a cabeça no chão. O pai que estaria alcoolizado está preso na Delegacia de Fazenda Rio Grande, também na RMC.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vó da criança teria relatado que o pai chegou em casa embriagado e derrubou a filha do colo. Ao bater a cabeça, a menina chegou a ficar desacordada. A garota foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agudos do Sul, onde foi inicialmente atendida. Em seguida, a menina foi levada ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, onde segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante a manhã deste domingo.

Os policiais prenderam o pai da criança. A partir de agora, a investigação do caso fica a cargo da Polícia Civil.