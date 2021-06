Um menino de Curitiba, de apenas seis anos de idade, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de Itajaí, em Santa Catarina. Ele caiu de uma atração no Beto Carrero World, parque temático no município de Penha, também no estado vizinho. O menino teria se desequilibrado quando subia na estátua de um gorila, onde visitantes costumam subir para tirar fotos.

O acidente no Beto Carrero ocorreu no sábado (19), durante o período da tarde, perto das 16h e estava chovendo no local. A família do menino, que é de Curitiba, estava comemorando o aniversário da criança no parque.

Após a queda da atração do Gorila, o menino foi atendido e encaminhado ao Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. Segundo o hospital, o menino está estável e internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), respirando com ajuda de aparelho. A família está em estado de choque devido ao acidente.

Em nota, o Beto Carrero World informou que prestou todo apoio ao menino após a queda e está auxiliando a família.