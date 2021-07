Criança de três anos morre após ser atropelada por caminhão na RMC

O pequeno Miguel Oliveira da Cruz, de apenas 3 anos de idade, morreu após ser atropelado por um caminhão guincho na tarde deste domingo (25) em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ele chegou a ser atendido pelas equipes de resgate, mas morreu no Hospital do Trabalhador. A morte da criança causou comoção nas redes sociais.

O acidente ocorreu na Rua Eloina Ribas Bastos esquina com a rua Alceu Miguel Bassa no bairro Costeira, em São José dos Pinhais. Miguel chegou a ser encaminhado em estado grave pele helicóptero Falcão 08, do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA), ao hospital.

A morte do menino gerou comoção nas redes sociais. Os internautas lamentam o ocorrido e desejam força aos familiares nesse momento de dor. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

