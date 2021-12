Três pessoas se afogaram na manhã desta sexta-feira (31), no Balneário Costa Azul, próximo à Associação dos Servidores do Colégio Estadual do Paraná, em Matinhos, no litoral do Paraná. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas com vida.

De acordo com informações dos Bombeiros, duas pessoas tiveram sinais leves de afogamento e a outra ficou em estado grave. Uma menina de 9 anos precisou ser encaminhada ao Hospital Regional de Paranaguá pelo helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) .

Afogamentos na temporada

Até agora houve duas mortes por afogamento, ambas em áreas sem proteção de guarda-vidas. A primeira ocorreu na Ilha do Mel, na Praia de Encantadas, na última quinta-feira (23), e a segunda neste domingo (26), em Guaratuba. “A principal orientação é que as pessoas sempre procurem uma faixa protegida por guarda-vidas para tomar seu banho de mar de forma segura. Assim, caso aconteça qualquer situação dentro da água, os guarda-vidas estão próximos e poderão agir de maneira mais rápida que em faixa não protegida”, salientou a porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi.

