Um capotamento de um carro no cruzamento da Rua Engenheiro Rebouças com a Rua Lamenha Lins no final da manhã desta sexta-feira (17) assustou moradores da região. Segundo o motorista do carro, em entrevista ao jornal Meio-Dia Paraná, o veículo capotou pelo menos três vezes depois de ser atingido por um outro carro. O motorista não ficou ferido.

Dentro do carro, havia uma criança de apenas quatro anos de idade. O motorista do carro disse para a reportagem da RPC que foi decisivo o fato da criança estar presa corretamente na cadeirinha de segurança. A criança não se feriu e foi retirada por pessoas que passavam pelo local e ajudaram no socorro.

LEIA TAMBÉM:

>> Petrobras anuncia mais um reajuste na gasolina e no diesel. Bolso vai aguentar?

>> Área de escape na BR-376 evita dois acidentes em menos de 6 horas

O motorista do outro veículo envolvido no acidente, segundo informações repassadas para a RPC, também não se feriu e o carro também já havia sido levado quando a equipe de reportagem chegou ao local.

O trânsito no local está liberado, mas o carro capotado chamou a atenção.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix