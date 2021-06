Um vídeo que mostra cinco crianças, de 3 a 5 anos, brincando e cantando com policiais militares chamou a atenção na internet na noite deste domingo (31), em Curitiba. Uma abordagem da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) a suspeitos de tráfico de drogas em um veículo que transitava na Rua Tibagi, nas proximidades da Avenida Silva Jardim, no Centro, acabou gerando a situação inusitada na Central de Flagrantes.

LEIA TAMBÉM:

>> Troca de tiros deixa policial à paisana ferido em bairro nobre de Curitiba. Ele foi salvo pelo colete

Um Passat que chamou a atenção das equipes. No momento da abordagem, dentro do veículo, dois homens e uma mulher foram detidos pelos agentes, por porte de drogas. Os suspeitos, que tinham antecedentes criminais, acabaram sendo levados para lavrar o flagrante e as crianças foram junto.

Segundo o capitão Goulart, comandante da AIFU, enquanto os adultos cumpriam os trâmites, as crianças passaram a brincar com os policiais. “Na inocência, elas estavam animadas e começaram a se distrair na companhia dos policiais”, contou o capitão. Ainda de acordo com ele, quatro crianças eram filhos do homem que dirigia o carro e uma outra do homem que estava como passageiro. “Os três adultos tinham passagem pela polícia e todas as crianças tinham parentesco com eles”, contou.

Apesar da situação inusitada, Goulart também disse que uma das funções da polícia é cuidar das pessoas, ressaltando que os pequenos podem ter sido usados para encobrir a ação criminosa. “A prática de usar crianças em situação como essas tem sido comum. Infelizmente, isso pode ter ocorrido com essa intenção”, disse.

O Conselho Tutelar foi acionado para as medidas legais. Os suspeitos ficaram detidos na Central de Flagrantes.