Os motores da solidariedade roncaram alto no Complexo de Saúde Erasto Gaertner no último dia 8 de abril. Um grande lançamento no hospital Erastinho apresentou, em primeira mão, às crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e a seus familiares os carros da Shell V-Power – Pole Motosport, a nova equipe da Stock Car, 100% curitibana.

A largada para o encontro também contou com o adesivamento dos veículos da equipe, que receberam a marca do Erastinho na lataria. Durante o evento, que obedeceu a todos as medidas sanitárias contra a covid-19, os fãs mirins ganharam ainda a miniatura das “máquinas possantes” da Shell V-Power.

Além do chefe da Pole Motosport, Joselmo Barcik, o Polenta, marcaram presença o piloto Átila Abreu e integrantes da equipe, que puderam conhecer as dependências do Erastinho e interagir com os pacientes internados, ganhando até desenho feito por eles como retribuição pelo carinho.

“As crianças conheceram, de uma distância segura, os carros de corrida que serão utilizados pelos pilotos nas provas. Foi uma forma que encontramos juntos de trazer um pouco de alegria e distração para pessoas que têm sofrido imensos desafios tanto com a pandemia quanto com a doença oncológica”, destacou o superintendente do Complexo de Saúde Erasto Gaertner, Adriano Lago.

Assim que for possível, outras iniciativas com o mesmo propósito vão ser adotadas para integrar os pequenos pacientes ao clima automobilístico, uma paixão nacional, reforça Lago. Ele informou, ainda, que a participação da sociedade organizada está incluída no Planejamento Estratégico para gestão e convivência das operações no Complexo.

“A Pole Motosport vai apoiar e levar a marca do Erastinho para todas as 10 etapas da principal categoria do automobilismo nacional. Vemos uma sinergia muito intensa ao oferecer aos nossos profissionais e pacientes uma proximidade a algo real que costumávamos apenas ver pela TV. O esporte é um grande aliado na prevenção de doenças, na promoção da saúde, e ainda ajuda a multiplicar informações importantes para toda a população”, complementa.

Entrega de veículos

Os carros da equipe Pole Motor Sport (Stock Car) levará a marca do Erastinho nas competições de 2021. Foto: Marcelo Andrade / Divulgação

Uma outra iniciativa solidária promovida também no último dia 8 vai melhorar ainda mais o atendimento no Complexo de Saúde Erasto Gaertner, que foi contemplado com quatro veículos para transporte de pacientes atendidos na instituição pelo SUS e que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

A doação foi viabilizada pelo Instituto Nara Timm em parceria com a concessionária Chevrolet Valesul, localizada em São José dos Pinhais (PR). Dois dos carros são adaptados para necessidades especiais de acessibilidade. O serviço é destinado à desospitalização após alta hospitalar, realização diária de sessões de radioterapia, quimioterapia e ministração diária de medicações, entre outros procedimentos, após avaliação do serviço social mediante critérios específicos.

“Um dos grandes desafios que enfrentamos é a aderência ao tratamento: como fazer com que pacientes e familiares consigam estar no hospital, acompanhar o tratamento e receber as orientações. Isso implica muitas idas e vindas. Temos o Departamento de Serviço Social que dá toda a ajuda e amparo para isso. Agora, com a nossa parceria com o Instituto Nara Timm e a Valesul, ganhamos os veículos para casos excepcionais que cumpram os protocolos de maneira a demonstrar a real necessidade de apoio ao deslocamento. Estamos em festa para oferecer mais esse diferencial de atendimento”, celebra o superintendente.

Adriano Lago agradece as parcerias que viabilizaram as duas ações, apontando um ponto comum entre elas. “Estamos certos de que essas iniciativas trazem ainda mais benefícios para nossos pacientes. Nas duas ações, uma feliz coincidência: a presença da Chevrolet. A Pole Motorsport irá correr neste ano com os veículos Chevrolet (do modelo Cruze), marca também comercializada pela Valesul. Solidariedade foi o motor dessas ações.”