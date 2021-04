Um homem, de 39 anos, foi preso na sexta-feira (2) por suspeita de praticar cyberstalking. O crime consiste em perseguir alguém por qualquer meio e ele entrou em vigor na quarta-feira (31). A prisão foi realizada pela Polícia Civil (PCPR), em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Foi a primeira prisão ocorrida no Paraná desde o sancionamento da lei.

Segundo a PCPR, o suspeito foi identificado após uma denúncia. A vítima era uma mulher, de 26 anos, que conheceu o suspeito no final de 2019, por meio de um grupo de mensagens. Em 2021, os dois teriam trocado fotos íntimas e o suspeito estaria usando as imagens para ameaçar e perseguir a vítima.

De acordo com as investigações, o indivíduo passou a exigir que a mulher mantivesse conversas com ele e que tivessem um encontro para terem relações sexuais. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à carceragem do Centro de Triagem.

Crime de perseguição

A nova lei incluiu no Código Penal o crime de perseguição. O ato consiste em perseguir alguém, restringindo a capacidade de locomoção, invadindo e perturbando a esfera de liberdade ou privacidade.

O indivíduo que comete este crime pode ter pena de prisão de seis meses a dois anos, podendo chegar a três anos.