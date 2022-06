A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta tarde de terça-feira (31) uma falsa ambulância com cerca de 60 mil maços de cigarro contrabandeados. O veículo foi abordado em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba.

Os policiais tentaram abordar o veículo na BR-376, mas o motorista não obedeceu a ordem de parada e fugiu. O furgão foi seguido por 32 quilômetros até que, ao entrar na região urbana de Campo Largo, perdeu o controle da direção e invadiu um terreno, batendo o furgão. O homem fugiu a pé por um matagal.

LEIA TAMBÉM:

>> PMs são denunciados por roubo, tortura e abuso durante abordagem na RMC

>> Chuva com ventos de 26 km/h causa estragos e derruba árvores em Curitiba

O veículo, lotado de cigarros estrangeiros, tinha placas falsas que pertencem a ambulância de uma prefeitura do Paraná. O carro também estava identificado como um veículo de socorro, inclusive com adesivos do SUS (Sistema Único de Saúde).

Com o uso de outros sinais identificadores, os policiais chegaram ao veículo verdadeiro, que é de São Paulo, e até o momento do fechamento da ocorrência não possuía registro de roubo ou furto.

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Ítalo é atacado por um desconhecido Pantanal Levi cede à sedução de Maria Bruaca Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”