O Hospital da Cruz Vermelha Brasileira – Paraná realizará no dia 1º de dezembro (quinta-feira) um jantar beneficente para arrecadar fundos para a aquisição de um novo tomógrafo em substituição ao atual, cuja manutenção está com alto custo. O evento acontecerá no Restaurante Novo Madalosso, contendo atrações de bandas, orquestra, stand-up comedy e sorteios, além da gastronomia do tradicional restaurante.

Como motivação para a iniciativa, representantes do Hospital informam que os últimos anos têm sido desafiadores para a saúde, principalmente para hospitais filantrópicos, que necessitam de fundos para manter seus projetos e equipamentos. O período da pandemia exauriu os recursos das instituições e exigiu muito das casas de saúde. Portanto, diante das dificuldades financeiras, o apoio benemérito é muito bem-vindo.

Assim, quem abraçar essa causa, além de aproveitar o evento, irá contribuir para a compra do novo equipamento que garantirá a continuidade do atendimento com qualidade aos pacientes que o Hospital ampara.

SERVIÇO

Jantar beneficente do Hospital Cruz Vermelha Brasileira – Paraná

Data: 01/12/2022 das 19h30 às 23h00

Valor: R$ 200,00

PIX: doacao@cruzvermelhapr.com.br *Enviar comprovante para WhatsApp (41) 99280-1961

Local: Restaurante Novo Madalosso, Salão Capri

Endereço: Av. Manoel Ribas, 5875 – Santa Felicidade, Curitiba/PR

Traje: Esporte fino

Sobre o Hospital da Cruz Vermelha Brasileira – Paraná

O Hospital da Cruz Vermelha Curitiba é um Hospital Geral, de Ensino e Filantrópico, fundado em outubro de 1947, sendo o primeiro hospital a ter Pronto Socorro em Curitiba, permanecendo como um dos principais estabelecimentos de saúde do Estado. Presta serviços de atenção à saúde ambulatorial e hospitalar, com atendimento ao SUS, com atenção especial à cardiologia e cirurgia geral, além de ser referência no atendimento ao Idoso.

Durante a pandemia esteve na linha de frente no combate ao Coronavírus, com atendimento de 20 mil consultas de emergência, 2.138 internamentos por síndrome respiratória, com abertura de 14 novos leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com COVID. Apoiou as demandas do município, atendendo aos ambulatórios especializados e retaguarda às UPAs.