A Avenida Manoel Ribas, em em Curitiba, recebe mais uma etapa de melhoria no sistema de iluminação pública. Dessa vez, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) instala luminárias de LED no trecho em que a via cruza com o Contorno Norte (PR-418) e nas alças de acesso. A Manoel Ribas faz a principal ligação do bairro Santa Felicidade e é importante via de acesso entre Curitiba e Campo Magro, região metropolitana.

O novo sistema usará luminárias em LED que possibilitam maior sensação de conforto para os motoristas, por causa da luz nítida e brilhante que produzem. Segundo a SMOP, serão instalados 23 novos postes e 26 luminárias em tecnologia que oferece alta eficiência, baixo consumo de energia e têm vida útil superior.

+ Leia mais: Policia investiga se morte de DJ em Curitiba aconteceu por causa de fios de energia

Os serviços começaram na última semana e seguirão pelos próximos 15 dias. Eles incluem escavação, aterramento e preparação da área. Ainda conforme a SMOP, as melhorias atendem a uma solicitação feita pela população para a ampliar a iluminação sobre o viaduto e acesso à Avenida Manoel Ribas pela rodovia PR-418.

“O novo sistema aumentará a eficiência da sinalização e a segurança em um trecho que serve à ligação metropolitana possibilitando ao cidadão visualizar situações perigosas com antecedência”, destaca o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Mudanças

Em cada uma das duas rotatórias da avenida serão instalados um poste de concreto com 12 metros de altura, no centro do canteiro, com 4 projetores LED de 130W de potência. O novo sistema substituirá o atual que é formado por dois postes por canteiro com 4 luminárias de 400 W.

LEIA TAMBÉM:

>> Avinagrou! PRF apreende carga de vinhos importados que pode valer quase um milhão

>> Paraná “dá baile” nos gaúchos e vira quarta maior economia do Brasil

“Com a modernização e reposicionamento dos equipamentos vamos iluminar mais e melhor com redução de mais de 67% no consumo de energia no local”, explica o diretor do departamento de iluminação pública, Tony Malheiros.

No viaduto sobre a rodovia serão instalados três postes metálicos de oito metros de altura com braços duplos e luminárias LED de 120W. Nas quatro alças de acesso autopista serão 19 postes metálicos simples de oito metros de altura com luminárias LED de 120W.