O ‘Globo Repórter’ viaja nesta sexta-feira (11) Brasil adentro para mostrar a cura pela natureza, como fruto da união entre a ciência e a sabedoria popular. Quem está no programa desta noite é a jornalista Dulcinéia Novaes, da RPC, que desbravou campos de camomila no Paraná e as plantações de espinheira santa, em São Bento do Sul, em Santa Catarina.

O programa revela como as plantas estão sendo disponibilizadas para a população através da Farmácia Viva, projeto do Sistema Único de Saúde (SUS) que trata pacientes com remédios e medicamentos naturais.

Seja na Floresta Amazônica, na Mata Atlântica ou no Sertão brotam plantas medicinais como a andiroba, camomila, espinheira santa, sucupira, camapu, entre outras, todas com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, bactericidas, analgésicos e até ansiolíticas.

Foto: Arquivo Pessoal

“Penso que a gente sempre deve valorizar a sabedoria popular. E a região metropolitana de Curitiba responde por 95% da produção nacional, então são campos muito bonitos, com aquele cheiro tão doce. Sobre a espinheira santa, descobrimos uma pesquisa muito interessante sobre sua atuação no tratamento de doenças do sistema digestivo”, explicou Dulcinéia.

Outra importante descoberta revelada pelo programa dá conta do camapu, uma frutinha que nasce na beira da estrada. “Pesquisadoras do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, após estudos, descobriram que no caule do camapu existe uma substância capaz de produzir novos neurônios. Já foram feitos testes em animais, essa pesquisa está avançando, mas é uma descoberta espetacular promissora para a cura de doenças neurológicas”, revela o repórter Fabiano Villela, que também visitou, em Belém, o Mercado Ver-o-Peso, uma das maiores feiras livres do país, para conhecer as erveiras que trazem receitas para todos os tipos de dores.

O ‘Globo Repórter’ vai ao ar às sextas-feiras, após o ‘BBB 22’ e é reexibido também nas manhãs de sábado, às 6h, antes do ‘É de Casa’.