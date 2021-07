Com 28 pontos de vacinação, Curitiba fará neste sábado (3) um mutirão de imunização contra a covid-19 para a população em geral, com atendimento das faixas etárias de 44 e 43 anos completos em um único dia, com divisão por horários.

A expectativa é vacinar aproximadamente 28 mil pessoas e, para isso, a Secretaria Municipal da Saúde terá 11 novos pontos de atendimento (lista abaixo).

Em 27 locais, o atendimento acontecerá das 8h às 17h. Apenas a Unidade de Saúde Caximba abrirá das 9h às 14h.

Para evitar longas filas e aglomerações, o atendimento será dividido por período. Das 8h às 12h, serão vacinadas pessoas com 44 anos completos; e das 13h às 17h, quem tem 43 anos completos.

Na US Caximba, o atendimento será feito sem divisão por idade e período.

O que levar

Para receber a vacina é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência com endereço de Curitiba (no caso de estar no nome do cônjuge, deve ser apresentada também certidão de casamento ou de união estável).

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba também orienta fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já, pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular.

Locais de vacinação neste sábado (3 de julho)

Das 8h às 17h



1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)



2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho



*3- US Mãe Curitibana

Avenida Jaime Reis, 331 – São Francisco



4 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra



5 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado



6 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

*7- US Nossa Sra Aparecida

Rua Antônio Schwartz, 35 – Sítio Cercado



8 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches



9 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri



10 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão



11 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão



*12- US Tapajós

Rua André Ferreira Camargo, 188 – Xaxim



13 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru



*14- US Solitude

Rua Isaías Ferreira da Silva, 150 – Cajuru



15 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba



16 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira



*17- US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – CIC



18 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo



19 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo



*20 – US Nossa Sra do Sagrado Coração

Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho



21 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

*22 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto



*23 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4577 – Orleans



24 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

*25 – US Rio Bonito

Rua Fanny Bertoldi, 170 – Campo de Santana

*26 – US Caximba (das 9h às 14h)

Estr. Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

27 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

*28- US Santa Quitéria II

Rua Bocaiúva, 310 – Santa Quiteria

* Novas unidades que farão atendimento neste sábado (3/6)