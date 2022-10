Começam na segunda-feira (03) os agendamentos para o mutirão de castração gratuita de cães e gatos da Prefeitura de Curitiba para o mês de outubro. Os interessados devem entrar no site da Rede de Proteção Animal, na área de eventos, a partir das 12h. Há também vagas remanescentes para o mutirão que acontece na Regional Boqueirão. Veja mais informações abaixo.

Os atendimentos do mutirão acontecem de 24 a 27 de outubro no Parque Olímpico do Cajuru. Podem ser castrados cães e gatos de ONGs, protetores independentes e tutores elegíveis moradores dos bairros da Regional Cajuru, com animais entre 5 meses e 8 anos. Serão disponibilizadas 750 vagas.

Procuração eletrônica

Para atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o site da Rede de Proteção Animal agora permite indicar quem será o acompanhante do animal no dia da cirurgia, se o responsável não puder comparecer.

Além da legislação, todos os animais atendidos pelo programa recebem microchip eletrônico de identificação, com código exclusivo vinculado aos dados do cidadão responsável pelo animal.

Animais sob os cuidados de protetores ficam com seus dados vinculados aos que levam para castração, até que sejam devidamente transferidos ao novo responsável quando adotados.

Vagas remanescentes

A Rede também anuncia que moradores da Regional Boqueirão ainda podem inscrever animais para o mutirão de castração gratuita que acontece na Rua da Cidadania do Carmo.

Serão mais duzentas (200) castrações a serem realizadas no domingo (02), a partir das 10h. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br/eventos.